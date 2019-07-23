Гражданам Молдовы на заметку: в Одессе им могут продать квадратные ягоды

КИШИНЕВ, 23 июл - Sputnik. Многие наши сограждане традиционно отправляются на несколько дней к черноморскому побережью Украины - и ехать недалеко, и стоит отдых там сравнительно более дешево, чем в Греции, Болгарии и Турции.
Многие на черноморских курортах Одесской области не представляют себе отдыха без вареной кукурузы, креветок и "чурчхелы".
Однако и разрезать холодную дыню или арбуз, после того, как поплавал в море, - особое удовольствие, уже вошедшее в традицию людей, живущих на пространстве СНГ и отдыхающих именно так.
Однако в Одесской области многие отдыхающие могут быть обескуражены. Там продаются квадратные арбузы - ягоды, ломающие мировоззрение туриста-традиционалиста.
Основной аргумент, который привел одесским региональным СМИ аграрий, занимающийся культивацией такой необычной на взгляд сельхозкультуры, - удобство при погрузке таких арбузов в багажник автомобиля в случае, если человек решить купить их сразу несколько.
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По цене они не сильно отличаются от обычных, круглых своих "собратьев", а вид - это маркетинговый ход, заявил сельхозпроизводитель.
Мода на выращивание кубических арбузов пришла в Европу из Японии, жители которой известны своим оригинальным подходом к форме вещей и продуктов, в том числе съедобных.
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