Часть пляжей в Одесской области на два дня закроют - там будут стрелять

Доступ прекратится с утра 24 июля до вечера 25 июля из-за боевых стрельб.

КИШИНЕВ, 23 июл - Sputnik. В Татарбунарском районе Одесской области временно будут закрыты два популярных пляжа.

Причина запрета на посещение мест прибрежного отдыха - боевые стрельбы, сообщает Татарбунарская районная государственная администрация.

Закрыта будет береговая линия от населенного пункта Николаевка (Балабанка) до поселка Лебедевка включительно. Стрельбы будут проходить с 7.00 24 июля до 23.00 25 июля.

"Любые испытания потенциально опасны, поэтому просим Вас не находиться в указанном районе в указанные сроки", — говорится в официальном сообщении.

Ранее сообщалось, что во Львовской области Украины на глазах инструкторов НАТО затонула боевая машина десанта из состава 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. При учебной переправе через реку бронированная машина ушла на дно, погибли три человека. Инцидент произошел в ходе учений под руководством инструкторов НАТО в Международном центре миротворчества и безопасности.

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