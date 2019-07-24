Ученые назвали серьезные последствия пропуска завтрака

КИШИНЕВ, 24 июл - Sputnik. Пропуск завтрака способствует ожирению и преждевременным проблемам со здоровьем. К такому выводу пришли бразильские ученые.

В числе последствий - развитие диабета второго типа и появление сердечно-сосудистых заболеваний.

Отказ от утреннего приема пищи - крайне распространенная привычка среди подростков.

"Это провоцирует ожирение у подростков. Независимо от пола, места жительства и от того, сколько времени подросток уделяет сну", - подчеркнули ученые в статье, опубликованной на портале Medicalxpress.

Специалисты утверждают, что дети, которые пропускают утренний прием пищи, быстро привыкают к перекусам по дороге в образовательные учреждения. Зачастую они едят фастфуд.

"Среди всех проанализированных видов поведения, которые связаны с энергетическим балансом, наиболее сильная корреляция наблюдалась между пропуском завтрака и повышенным уровнем маркеров ожирения", - подчеркнул профессор Аугусто Сезар Феррейра де Мораес.

Также значительную роль в развитии ожирения у детей играет сидячий образ жизни.

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