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Автономная пусковая установка ПГРК Ярс

"Ядерная триада" России выходит на рубеж 85-процентного обновления

© Sputnik / Alexey Filippov
Общество
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Такая высокая степень модернизации будет достигнута по завершении второго семестра текущего года.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Уровень оснащения российских Стратегических ядерных сил современной техникой достигнет 85% до конца 2019 года, сообщил в среду врио начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир.

В мае президент Владимир Путин заявлял, что сейчас этот показатель составляет 82%.

"В целом, по итогам года уровень оснащенности наших Стратегических ядерных сил современными образцами вооружения будет доведен до 85%", - сказал Познихир в Совете Федерации.

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Тополь. Кадры пуска
© Ruptly
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь". Кадры пуска

Полностью обновится арсенал РВСН планируется обновить до 2027 года, пополнив его самыми современными образцами оружия и средств доставки наземного, морского и воздушного базирования.

Будут закончена модернизация ракетоносцев Ту-160 и перевооружение подводного флота. Предусмотрен также ввод в строй крейсеров с баллистическими ракетами, ударных авиационных комплексов и тяжелых межконтинентальных ракет.

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