Несвобода слова: в Латвии заблокировали сайт Baltnews

Латвия не в первый раз ограничивает работу СМИ, как российских, так и латвийских.

КИШИНЕВ, 24 июл - Sputnik. Власти Латвии заблокировали в среду работу сайта Baltnews.lv. МИД республики утверждает о якобы угрозе суверенитету Украины.

Как отмечает телеграм-канал Sputnik.Ближнее зарубежье, журналистам портала угрожают уголовной ответственностью на территории Латвии.

Портал входит в медиагруппу международного информационного агентства "Россия сегодня".

Латвия не в первый раз ограничивает работу СМИ. Блокировка латвийскими властями портала Baltnews .lv стала уже, по меньшей мере, 13-м случем притеснения российских СМИ в Балтии.

Не только спутники, но и планеты

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) дважды приостанавливал вещание российского канала "РТР Планета" на территории Латвии. Члены совета усмотрели в эфире РТР "пропаганду войны" и проинформировали об этом Еврокомиссию. В первый раз, в 2015 году, РТР запретили на три месяца, второй раз, в 2016 году, — на полгода.

Российский МИД прокомментировал запрет вещания, заявив, что курс Латвии на тотальную цензуру любыми средствами русскоязычных СМИ идет вразрез с заявлениями о приверженности европейским ценностям и является пренебрежением основополагающими принципами свободы слова и прессы.

Латвия против Sputnik

Sputnik Латвия столкнулся с противодействием официальных властей еще до запуска портала. В августе 2015 года МИА "Россия сегодня" было отказано в регистрации представительства в Латвии. Агентство обжаловало решение, но юристов, направлявшихся на судебный процесс, 14 марта 2016 года не пустили в страну.

Следующим шагом стало закрытие ресурса в доменной зоне.lv — официальное уведомление об этом Sputnik получил 29 марта 2016 года. Формальным предлогом стало то, что деятельность портала якобы нарушает постановление Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с угрозой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Несмотря на ограничения, портал продолжил функционировать на домене .com.

Российский МИД назвал действия властей Латвии проявлением неприкрытой цензуры, беспочвенной и политически мотивированной, а также вызовом европейским ценностям и демократическим свободам.

В латвийском внешнеполитическом ведомстве объяснили свой подход тем, что контролируемое другим государством информационное агентство не имеет права заниматься деятельностью в Латвии и может нести угрозу национальной безопасности. Президент Раймондс Вейонис связал такое решение с тем, что у Sputnik Латвия нет регистрации в стране. Получился замкнутый круг: в регистрации было отказано, а без нее нормально работать не позволяют.

С начала существования ресурса корреспонденты Sputnik не только не допускались на большинство официальных мероприятий, но и подвергались допросам Полиции безопасности. Таким образом, не только оказывалось психологическое давление, но и ограничивался доступ к информации.

В продолжение этой тактики порталу отсекли доступ к сообщениям информационных агентств – в январе 2017 года договор со Sputnik Литва расторгло BNS, вслед за этим агентство LETA уведомило Sputnik Латвия о том, что прекращает оказание информационных услуг с 1 марта 2017 года. В официальном письме LETA значилось, что деятельность Sputnik "противоречит высшим ценностям, в том числе моральным ценностям и основным принципам Латвийской Республики, охраняемым Конституцией". Какие моральные ценности нарушает Sputnik, не уточнялось.

В апреле 2018 года Национальный совет по электронным СМИ порекомендовал общественному радио и телевидению не использовать материалы Sputnik. Латвийские журналисты назвали этот запрет цензурой.

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