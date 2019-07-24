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Актер Рутгер Хауэр

Скончался известный американский актер - звезда фильма "Бегущий по лезвию"

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
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Представитель артиста рассказал, что тот умер у себя дома после непродолжительной болезни.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр - нидерландский и американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Об этом сообщил изданию Variety его представитель Стив Кенис.

Сообщается, что Хауэр умер у себя дома после непродолжительной болезни.

Преступление
CC0 / Pixabay / un-perfekt
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Хауэр наиболее известен по фильмам "Бегущий по лезвию", "Зов предков", "Слепая ярость", "Ночные ястребы" и сериалам "Десятое королевство" и "Великий Мерлин". В его актерской карьере насчитывается несколько десяткой ролей - она начал сниматься с 1968-го, и ежегодно с его участием выходило от одной до 5-7 картин.

В 1988 году он получил "Золотой глобус" за роль второго плана в фильме "Побег из Собибора".

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