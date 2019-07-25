Гражданам Молдовы надо быть аккуратнее - на пляжах Одессы можно пострадать

Не через одно испытание придется пройти гражданам Молдовы, которые отправятся на отдых на черноморское побережья соседней Украины - там есть риск быть укушенными.

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik, Андрей Петрик. В Одесской области зафиксировано нашествие змей. Об этом пишут местные СМИ, отдыхающие выкладывают в социальные сети фото и видео пресмыкающихся.

Особенно много ползущих хладнокровных на пляжах города Одессы - "Золотой берег" и "Отрада", утверждают отдыхающие.

В большинстве случаев, встреченные отдыхающими змеи являются совершенно безобидными ужами или полозами. Поэтому, паниковать или "атаковать" животное не стоит. Достаточно держаться от них подальше.

Однако ближе к лиманам, в том числе к Днестровскому, можно случайно наткнуться и на гадюку, чей укус опасен для здоровья и даже жизни человека.

Сами гадюки, как правило, не нападают первыми на людей и при встрече стараются быстро уползти, но, если на змею наступить, она может и укусить, защищая себя.

Гемолитический яд гадюки вызывает разрушение красных кровяных телец крови – эритроцитов, однако, как правило, не до критических значений. От него люди обычно не умирают, если только яд не вызывает у человека тяжелой аллергической реакции. После укуса гадюки отекают конечности, иногда даже половина туловища, но затем постепенно все приходит в норму.

Врачи проводят инфузионную терапию, ощелачивание крови и другие процедуры, которые способны нормализовать состояние человека. Борьба с ядом одним пациентам дается легче, другим – тяжелее, но рано или поздно в норму приходят практически все. Главное – как можно скорее доставить укушенного в ближайший стационар.

Главное - ускользнуть от ската

Одесские СМИ сообщают, что вблизи пляжей причерноморского города замечены опасные скаты-хвостоколы, которые чрезвычайно опасны для человека. Необычных рыб заметили на одесском пляже "Дельфин". Снимки, выложенные в соцсетях, вызвали панику среди отдыхающих, некоторые из которых просто боятся заходить в море.

При приближении человека скаты принимают выжидающую позицию и могут сильно укусить купальщика, так как на окончании хвоста у них находятся ядовитые шипы.

Главное, что необходимо знать любителю долгого купания в черноморской воде, - внимательно смотреть под ноги, чтобы не наступить на такого "агрессора". Скаты никогда не нападают первыми, однако, если человек проявляет к ним агрессию, могут использовать свое ядовитое жало.

"Нежелательно купаться ночью, в темноте легко не заметить ската-хвостокола", — говорится в сообщении профильных медицинских служб Одесской области Украины.

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