Всех пересчитают: страны СНГ готовятся к масштабной переписи населения

"Перепись в странах СНГ пройдет в октябре этого и октябре следующего года. Исключение – Узбекистан. Там она пройдет в 2022 году. И не могу назвать точную дату переписи населения на Украине. В 2016 году страна не подписала наше общее соглашение, но сделала интересное заявление: "Мы это подписывать не будем, но перепись назло всем проведем". И это очень радует", - рассказал агентству Sputnik председатель межгосударственного статистического комитета СНГ Владимир Соколин.

Документ о подготовке к проведению переписи населения раунда 2020 года в странах-участницах СНГ он представил на заседании Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.

Но если Украина пропустила пока только одну перепись населения, то Узбекистан беспокоит статкомитет СНГ гораздо больше - там перепись населения в последний раз проводилась в 1989 году, когда республика еще находилась в составе СССР.

"Узбекистан для нас самая большая головная боль. За последние 30 лет там были очень серьезные миграционные процессы. Никто не может сказать, сколько сейчас людей проживает в Узбекистане. Но по материалам других стран, которые проводят перепись, видно, что у них вдруг появилось значительное число узбеков. Значит, они откуда-то приехали в эти страны", - поясняет Соколин.

Он полагает, что с Узбекистаном может получиться так же, как в свое время с Молдовой, у которой был серьезный отток населения. Считалось, что там проживает 3,5 млн. человек, а после переписи 2014 года оказалось, что "целый миллион куда-то пропал".



Таким образом, официальные цифры говорят о сокращении количественного состава граждан республики на 317 тысяч человек по сравнению со статистикой 2014-го, когда в стране в последний раз проводилась перепись населения и жилищ.

Пять лет назад в Молдове проживало 2 миллиона 998 тысяч 235 человек. Для сравнения - в 2004 году население Молдовы оценивалось в 3 миллиона 383 тысячи 332 человека.

Но в отличие от Молдовы, в Узбекистане еще и проблема с кадрами - за 30 лет старые сотрудники из статистики ушли, а новые еще только учатся работать и пока плохо себе представляют, как и что нужно делать. Владимир Соколин говорит, что статистику собирают живые люди, а не машины, и новых статистиков еще нужно многому научить.

"Я сам весной был в Ташкенте. Они прилагают массу усилий для того, чтобы как можно скорее восстановить свой уровень - в советское время узбекская статистика была одной из лучших. Однако прерванное общение с коллегами из-за закрытости страны отрицательно сказалось на отрасли. Но решение по переписи принято, власти активно участвуют во всех международных форумах – приезжают, слушают, смотрят. Пытаются внедрить у себя все, что пропустили за эти годы", - рассказывает главный статист СНГ.

И успокаивает: Узбекистан не оставят с проблемой проведения переписи один на один. Стране помогут, в первую очередь, статистический комитет Союза независимых государств, национальные статслужбы стран СНГ, международные организации и Россия.

"К слову, фонд ООН по народонаселению сейчас работает с российским правительством, с МИД РФ с тем, чтобы Россия выделила определенную сумму денег именно на помощь узбекской статистике. У России большой потенциал, Россия всегда приходит на помощь своим коллегам", - отметил Владимир Соколин.

Он не исключает, что после проведения переписи могут быть сюрпризы. "Не забывайте, что Узбекистан - мусульманская страна, и живет в новых условиях, а не в советских. Возможно, мы удивимся, когда узнаем, сколько на самом деле жен в одной семье, сколько детей. Эти демографические характеристики очень важны для планирования роста населения, здравоохранения, образования. Статистика же не ради любопытства делается, а чтобы правильно понимать ситуацию и двигаться вперед", - уверяет статист.

И поясняет, что материалы переписи позволяют заглянуть в демографическое будущее, узнать не только пол и возрастной состав населения каждой страны, но, скажем, при подсчете девочек от нуля до 16 лет, спрогнозировать численность населения на десятилетия вперед.

"И, как показывает практика, с точностью на 99,9 %. Если, конечно, не случится война, голод или эпидемия", - говорит Владимир Соколин.