23:20 26 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD17.58
  • RUB0.28
  • RON4.15
  • UAH0.69
Поиск
Таблетки

Когда аспирин может принести вред

CC0 / Pixabay / stevepb
Общество
Получить короткую ссылку
27 0 0

Не бывает лекарств однозначно хороших и однозначно плохих, бывают средства, назначенные по показаниям, и без таковых, уверен эксперт.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Употребление аспирина может привести к негативным последствиям, если его будут принимать пациенты, не имеющие сердечно-сосудистых заболеваний, без назначения врача и для профилактики риска инфаркта миокарда, считает кандидат медицинских наук, врач-кардиолог высшей категории, доцент кафедры факультетской терапии лечебного факультета МГМУ имени И.М. Сеченова Антон Родионов.

Ранее в СМИ сообщалось, что Оксфордские ученые провели исследования, в ходе которых выяснилось, что употребление аспирина может спровоцировать внутренние кровотечения в организме человека и привести к смерти.

"Ситуация вокруг аспирина на сегодняшний день достаточно понятна. Не бывает лекарств однозначно хороших и однозначно плохих. Бывают лекарства, которые назначены по показаниям и бывают лекарства, назначенные без показаний", - сказал РИА Новости Родионов.

По мнению специалиста, аспирин, несомненно, остается препаратом выбора для пациентов с любыми формами ишемической болезни сердца, для пациентов перенесших некоторые формы ишемического инсульта, если это не связано с фибрилляцией предсердий, для пациента с атеросклерозом периферических артерий, но применять его просто так не стоит.

Лекарства Medicamente
© Sputnik /
Исследование: аспирин блокирует рост и распространение рака груди

Эксперт подчеркнул, что применение аспирина в первичной профилактике действительно недопустимо, оно незначительно предупреждает риск инфаркта миокарда, но резко повышает опасность желудочно-кишечного кровотечения. Это касается не только здоровых людей, но и пациентов с гипертонией или пожилых людей, не имеющих сердечно-сосудистых заболеваний.

"Именно поэтому сейчас поголовное профилактическое назначение аспирина считается неоправданным, и всем подряд его принимать не надо. И одно из, на мой взгляд, серьезных преступлений - это реклама безрецептурного применения аспирина по телевидению, потому что аспирин остается препаратом в тех ситуациях, когда он действительно нужен пациентам с имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями", - заключил Родионов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Не так уж и полезен: ученые развеяли миф о лечебном эффекте аспирина


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лучшие фотографии, сделанные камерой мобильника: победители названы - фото
Киноафиши как искусство
Киноафиши: забытое искусство обрело новую жизнь - видео
Школьный календарь 2019/2020
Школьный календарь 2019-2020: расписание экзаменов и каникул

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться