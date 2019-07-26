Пополнение в семье московского зоопарка: родились детеныши сетчатого питона

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Пять детенышей сетчатого питона появились на свет в Московском зоопарке, пара, у которой появились детеныши, живет в зоопарке с 1997 года и уже дважды приносила потомство, сообщил Московский зоопарк на своих страницах в соцсетях.

"В последнее время питоны не проявляли желания к выведению потомства... В апреле этого года самка отложила яйца прямо в вольере... Вскоре мы переместили яйца в специальный инкубатор. Это нужно, чтобы сберечь здоровье матери - все же она немолода", - говорится в сообщении.

В результате, 10 июля из яиц благополучно вышло пять молодых питонов

Отмечается, что новорожденные питоны были 60-80 сантиметров в длину, а их вес составлял примерно 170 граммов. Как отметили в столичном зоосаде, это самый длинный вид змей в мире, их длина может достигать более 10 метров. При таких размерах крупные питоны в дикой природе могут поймать и проглотить даже такого хищника, как леопард.

"Сетчатые питоны очень красивы. А их дети - очень милы. Однако это опасные змеи", - подчеркнули в Московском зоопарке.

Они плохо приручаются и могут напасть даже на того, кого знают годами, добавил тот же источник, такие змеи должны содержаться только в профильных учреждениях, а не в домашних условиях.

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