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Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян.

Несправедливый и гигантский: Симоньян о штрафе, наложенном в Британии на RT

© Sputnik / РИА Новости
Общество
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Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom.

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik.  Назначенный RT штраф в 200 тысяч фунтов стерлингов она назвала "гигантским".

"Гораздо больше, чем оштрафовали другие СМИ за, например, разжигание межнациональной ненависти и призывы к насилию", — написала Симоньян в Telegram.

Главред также пояснила, за что именно оштрафовали RT.

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Это, в частности, сюжет о конкурсе детского рисунка в честь дивизии СС "Галичина", организованном львовским департаментом образования. По словам Симоньян, в этом сюжете RT "не представил альтернативной точки зрения", то есть мнения украинских властей.

Кроме того, телеканал дал в эфир и "не подверг сомнению" заявления российского Минобороны по Сирии. Третье нарушение заключается в том, что ведущий в эфире перебивал бывшего посла США в Сирии, добавила Симоньян.

Штраф британского медиарегулятора Ofcom телеканалу RT был присужден без решения суда, вызывает вопросы и сумма взыскания, заявили в МИД РФ.

Работающие в России СМИ Великобритании после решения британского регулятора Ofcom оштрафовать российский телеканал RT должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона, говорится в комментарии ведомства.

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