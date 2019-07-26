Несправедливый и гигантский: Симоньян о штрафе, наложенном в Британии на RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom.

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Назначенный RT штраф в 200 тысяч фунтов стерлингов она назвала "гигантским".

"Гораздо больше, чем оштрафовали другие СМИ за, например, разжигание межнациональной ненависти и призывы к насилию", — написала Симоньян в Telegram.

Главред также пояснила, за что именно оштрафовали RT.

Это, в частности, сюжет о конкурсе детского рисунка в честь дивизии СС "Галичина", организованном львовским департаментом образования. По словам Симоньян, в этом сюжете RT "не представил альтернативной точки зрения", то есть мнения украинских властей.

Кроме того, телеканал дал в эфир и "не подверг сомнению" заявления российского Минобороны по Сирии. Третье нарушение заключается в том, что ведущий в эфире перебивал бывшего посла США в Сирии, добавила Симоньян.

Штраф британского медиарегулятора Ofcom телеканалу RT был присужден без решения суда, вызывает вопросы и сумма взыскания, заявили в МИД РФ.

Работающие в России СМИ Великобритании после решения британского регулятора Ofcom оштрафовать российский телеканал RT должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона, говорится в комментарии ведомства.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK