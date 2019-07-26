Несправедливый и гигантский: Симоньян о штрафе, наложенном в Британии на RT

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Назначенный RT штраф в 200 тысяч фунтов стерлингов она назвала "гигантским".
"Гораздо больше, чем оштрафовали другие СМИ за, например, разжигание межнациональной ненависти и призывы к насилию", — написала Симоньян в Telegram.
Главред также пояснила, за что именно оштрафовали RT.
Это, в частности, сюжет о конкурсе детского рисунка в честь дивизии СС "Галичина", организованном львовским департаментом образования. По словам Симоньян, в этом сюжете RT "не представил альтернативной точки зрения", то есть мнения украинских властей.
Кроме того, телеканал дал в эфир и "не подверг сомнению" заявления российского Минобороны по Сирии. Третье нарушение заключается в том, что ведущий в эфире перебивал бывшего посла США в Сирии, добавила Симоньян.
Штраф британского медиарегулятора Ofcom телеканалу RT был присужден без решения суда, вызывает вопросы и сумма взыскания, заявили в МИД РФ.
Работающие в России СМИ Великобритании после решения британского регулятора Ofcom оштрафовать российский телеканал RT должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона, говорится в комментарии ведомства.
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