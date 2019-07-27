Президента Украины просят возобновить авиасообщение с Россией

Авторы петиции считаю, что из-за запрета полетов страдают в основном жители Украины.

КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. Петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией появилась на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

"Из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями", - отметила автор обращения Виктория Темченко.

Петицию зарегистрировали 25 июля. Чтобы Зеленский рассмотрел прошение, его должны поддержать 25 тысяч человек в течение трех месяцев.

Прямого сообщения между странами нет с октября 2015 года. Украина также запретила российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство для транзитных полетов. Власти мотивировали это необходимостью обеспечить национальную безопасность в ответ на "агрессивные действия" Москвы.

В апреле Росавиация предложила Киеву возобновить регулярное и чартерное сообщение между двумя странами. В ведомстве отметили, что такое решение отвечает интересам пассажиров.

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