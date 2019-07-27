Советы мужчинам: как узнать, что жена или девушка изменяет

Есть незатейливые способы уличить свою вторую половину в неверности - доверять, конечно, стоит, но и небольшая проверка не помешает.

КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. Ячейка общества - семья - всегда была монолитным социальным организмом, где все помогают друг другу, заботятся о своих близких. Однако бывает и так, что семейная лодка дает трещину, а причиной тому служат измены.

Если представительницам прекрасного пола вычислить измену мужа проще, скажем, по длинному волосу, оставшемуся на рубашке, по следам помады или аромату чужих духов, то мужчинам уличить свою супругу в неверности сложнее.

Есть основные признаки, которые подскажут мужчине, что его жена неверна и начала "ходить налево".

Каждый раз с новой отговоркой ваша жена возвращается домой позже обычного. Как и другие признаки, задержки на работе или в гостях у подруги, относятся к внезапным переменам в вашей размеренной жизни.

Если у женщины действительно появился любовник, постарайтесь пару раз точно так же нарушить шаблон своих действий. Внезапно встретьтесь с ней в городе или наведайтесь к ней на работу под конец дня.

Неумолкающие звуки уведомлений в смартфоне могут выдать наличие любовника у вашей девушки, особенно если такого раньше никогда не было. Дальнейшее развитие событий зависит от того, какие правила царят в ваших отношениях.

Некоторые пары свободно пользуются телефонами друг друга, заходят на страницы любимых в соцсетях и могут даже пролистать переписку. Но есть и отношения, в которых личное остается личным.

Новая косметика, капитальная смена гардероба и возобновление походов на SPA-процедуры и к косметологу – у всего этого точно должна быть уважительная причина. Например – появление в жизни девушки нового мужчины.

Женщины используют свою красоту для завоевания мужского сердца. Вспомните начало ваших отношений – и вы все поймете. Но что потом? Вы все чаще видели свою половинку без макияжа, а каблуки она надевала раз в месяц.

Резкие перемены в отношении к своей внешности говорят о том, что женщина хочет кому-то понравиться.

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