Украинская электричка напугала людей: как из фильма ужасов

КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Плачевное состоянию украинских электричек, следующих по направлению Киев — Казатин, поразило одну из ее пассажирок.
Фото состава в Facebook опубликовала пользователь Лора Манек. Она отметила, что предпочитает не пользоваться электричками, но решила сделать исключение и сильно об этом пожалела.
На снимках видно, что поезд очень сильно проржавел, старая краска отвалилась кусками, а окна потемнели от грязи. Также в окнах состава видны люди, что говорит о том, что электричка является действующим транспортным средством.
"Бедные люди, которые вынуждены ехать в таких „скотовозках“ каждый день", — написала автор фото.
Комментаторы усомнились в том, что такой разваливающийся поезд все еще может ездить, и отметили, что электричка явно пережила апокалипсис.
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