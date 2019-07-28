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Украинская электричка, следующая по направлению Киев — Казатин

Украинская электричка напугала людей: как из фильма ужасов

© Photo: Facebook / Лора Манек
Общество
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Местная жительница не понимает, как можно перевозить людей в таких ужасных условиях.

КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Плачевное состоянию украинских электричек, следующих по направлению Киев — Казатин, поразило одну из ее пассажирок.

Фото состава в Facebook опубликовала пользователь Лора Манек. Она отметила, что предпочитает не пользоваться электричками, но решила сделать исключение и сильно об этом пожалела.

На снимках видно, что поезд очень сильно проржавел, старая краска отвалилась кусками, а окна потемнели от грязи. Также в окнах состава видны люди, что говорит о том, что электричка является действующим транспортным средством.

"Бедные люди, которые вынуждены ехать в таких „скотовозках“ каждый день", — написала автор фото.

Комментаторы усомнились в том, что такой разваливающийся поезд все еще может ездить, и отметили, что электричка явно пережила апокалипсис.

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