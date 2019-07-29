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Gheorghe Dinca

"Монстр" из Каракала Георге Динкэ признался в убийстве двух девушек

© REUTERS / INQUAM PHOTOS / Bogdan Danescu
Общество
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Убийца и насильник Георге Динкэ дает подробные признательные показания, сообщают правоохранительные органы Румынии.

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. Главный подозреваемый в убийстве девушек в румынском городе Каракал - 66-летний автомеханик Георге Динкэ сознался в совершенном преступлении.

О том, что в воскресенье Динкэ начал давать признательные показания, сообщили румынские СМИ со ссылкой на адвоката подозреваемого.

Адвокат Георге Динкэ сообщил прессе, что его клиент признался в убийстве 15-летней Александры Мэчешану и 18-летней Луизы Михаелы Меленку. Однако убийца продолжает отрицать, что похитил и изнасиловал девушек. По словам адвоката, девушки по своей инициативе пришли к нему, чтобы вступить в интимную связь, а убил он их после возникшей ссоры.

Полицейские продолжают обыскивать мусорную свалку в 300 метрах от дома Георге Динкэ, пытаясь найти тела других жертв.

Александра Мэчешану, 15-летняя девочка из села Добрословень уезда Олт, исчезла в среду после того, как ее подобрала на шоссе попутная машина, направляющаяся в Каракал.

Хотя Александра трижды звонила на номер службы экстренной помощи 112, сообщив, что ее похитил и изнасиловал неизвестный мужчина, а также рассказав подробные приметы домовладения, полицейские не сумели определить, где она находится. А затем из-за бюрократических процедур медлили с обыском дома. В результате насильник успел убить девушку.

Alexandra Macesanu
© Facebook / Alexandra Macesanu
Александра Мэчешану

Управление по расследованию организованной преступности и терроризма не исключает, что у главного подозреваемого были сообщники.

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Теги:
Румыния, криминал


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