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Кошка, архивное фото

Кошка показала людям пример, как нужно правильно переходить дорогу - видео

CC0 / Pixabay
Общество
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Местные водители охотно останавливаются перед животным, которое пользуется пешеходным переходом. Смотрите забавное видео.

Умная кошка из Риги учит людей правильно переходить дорогу. Видеоурок разместили в социальных сетях жители столицы Латвии. В комментариях пользователи соцсетей написали, что животное зовут Муся, ей уже немало лет.

Как сообщает Sputnik Латвия, местные жители не раз встречали животное, переходящее дорогу по зебре. Горожане отмечают, что водители с уважением относятся к кошке и останавливаются, чтобы ее пропустить.

"Где-то уже полгода наблюдаем за правильным котиком, машины усердно ждут, а он не нарушает правил дорожного движения, переходит на базар за мясом, а потом обратно важно идет и думает: "Смотрите, как надо", — рассказала одна из очевидцев.



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