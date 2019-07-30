Кошка показала людям пример, как нужно правильно переходить дорогу - видео

Умная кошка из Риги учит людей правильно переходить дорогу. Видеоурок разместили в социальных сетях жители столицы Латвии. В комментариях пользователи соцсетей написали, что животное зовут Муся, ей уже немало лет.

Как сообщает Sputnik Латвия, местные жители не раз встречали животное, переходящее дорогу по зебре. Горожане отмечают, что водители с уважением относятся к кошке и останавливаются, чтобы ее пропустить.

"Где-то уже полгода наблюдаем за правильным котиком, машины усердно ждут, а он не нарушает правил дорожного движения, переходит на базар за мясом, а потом обратно важно идет и думает: "Смотрите, как надо", — рассказала одна из очевидцев.