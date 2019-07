Подведены итоги премии RT для военкоров

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Премия учреждена телеканалом RT в память о погибшем в Сирии в 2017 году журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic.

Жюри Khaled Alkhateb Memorial Awards 2019 выбрало победителей в трех категориях:

"Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео",

"Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео",

"Лучшая работа из зоны конфликта: Текст".

На победу претендовали журналисты из 25 стран.

"Работы конкурсантов пролили свет на конфликты в разных точках земного шара — от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии. Каждая из них — это небольшой шаг на пути к миру. Жюри было нелегко, но пришлось выбрать лучших. В одной из категорий победителями стали сразу две работы, которые набрали одинаковое количество баллов", — сказала заместитель главного редактора RT Анна Белкина.

Победители:

1. "Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео".

— Фаусто Билославо (Италия), "Битва за Триполи" (The Battle Of Tripoli).

Серия репортажей из столицы Ливии посвящена затянувшемуся противостоянию между Правительством национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армии (ЛНА).

2. "Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео".

— Амитабх Реви (Индия), "Пальмира: возродиться, как феникс из пепла" (Palmyra Ravaged By Daesh, A Bid To Rise Like The Phoenix).

Работа рассказывает о сирийском городе Пальмире, внесенном в список наследия ЮНЕСКО и разрушенном боевиками "Исламского государства" (ИГ*). Специалисты восстанавливают памятники истории в надежде вернуть городу статус туристического центра.

— Антон Степаненко (Россия), "Ракка. Жизнь после войны" (Raqqa. Life After War).

Сирийский город Ракка, который боевики ИГ назвали своей столицей, был практически полностью разрушен в ходе боев с террористами и воздушных бомбардировок международной коалиции во главе с США.

Фильм рассказывает о том, как местные жители борются за жизнь в этом городе-призраке.

3. "Лучшая работа из зоны конфликта: Текст".

— Кеннет Розен (США), "После ИГ" (After ISIS).

Серия статей рассказывает о жизни в приграничных районах Сирии и Ирака, разделенных стеной, которая была сооружена в 2018 году для защиты от боевиков ИГ.

В состав жюри Khaled Alkhateb Memorial Awards 2019 вошли военный корреспондент Евгений Поддубный, удостоенный за свою работу в Сирии и на Украине тремя телевизионными премиями ТЭФИ, и журналист, телеведущая Ирада Зейналова, освещавшая захват заложников в школе Беслана, теракты в московском метро и другие международные события. Работы участников также оценивали журналист, писатель, эксперт в области внешней политики США и стран Латинской Америки Ева Голинджер, директор по развитию международной ассоциации вещателей AIB Том Рэгг, корреспондент RT International Мария Финошина и ведущий RT Arabic Салям Мусафир.

Вручение наград Khaled Alkhateb Memorial Awards 2019 состоится в рамках конференции RT Media TALK "В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов", которая пройдет в Москве 2 октября. В ходе конференции медиаэксперты и ведущие представители СМИ обсудят, как меняется военная журналистика, возможна ли объективность при освещении конфликтов, сможет ли искусственный интеллект помочь в борьбе с fake news, и другие важные вопросы современных медиа.

Журналист Халед аль-Хатыб, сотрудничавший с RT Arabic, попал под обстрел со стороны террористов ИГ в сирийской провинции Хомс 30 июля 2017 года. В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с боевиками. Халеду аль-Хатыбу было 25 лет. Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении журналиста медалью "За отвагу", которая была вручена его семье на первой церемонии Khaled Alkhateb Memorial Awards в 2018 году.

* террористическая организация, запрещенная в России

