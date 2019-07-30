22:16 30 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.66
  • USD17.67
  • RUB0.28
  • RON4.16
  • UAH0.70
Поиск
Таракан Американский

Пятисантиметровые летающие тараканы могут заселить курортный город

CC BY-SA 2.0 / Len Worthington / Periplaneta americana
Общество
Получить короткую ссылку
55 0 0

Огромные тараканы могли сбежать из террариумов или их могли завезти случайно.

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Одни из самых больших тараканов в мире – американские - могут закрепиться на Черноморском побережье, они появились на улицах Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Сочинский национальный парк.

Американский таракан (Periplaneta americana) - один из крупнейших, длина тела достигает пяти сантиметров, а с усами – превышает девять сантиметров. Американский таракан часто содержится в террариумах как экзотическое насекомое, а также как корм для ящериц и отдельных видов змей.

"Появление американского таракана во многих районах Сочи может быть связано как с непреднамеренным завозом, так и с бегством из террариумов. Независимо от происхождения, у нового обитателя есть все шансы закрепиться на Черноморском побережье", - говорится в сообщении.

Таракан
© Sputnik / Александр Гальперин
Сенсационное открытие: российский ученый нашел останки таракономуравья

Уточняется, что красно-коричневый, хорошо летающий таракан, происходит из тропической Африки, но в начале XVII века был интродуцирован в Северную Америку, отчего и возникло ошибочное научное название вида. Позже он попал в Европу, а в настоящее время это насекомое встречается по всему миру, населяя в холодных широтах исключительно здания, а в теплых районах, как, например, в Сочи, живет и в зданиях, и в природной среде, прячась днем в различных сырых темных убежищах, предпочитая гниющую древесину. Тараканы – полифаги, то есть едят практически любые органические остатки.

Соцсети: тараканы и обнимающиеся официанты в кафе Кишинева>>>

"Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию у человека, кроме того они портят продукты и материалы в зданиях, где поселяются. В Китае американский таракан получил прозвище "очень живучий маленький вредитель". Тем не менее, в Китае спиртовый настой из тараканов входит в число препаратов для заживления ран, а во Вьетнаме его употребляют в пищу в жаренном виде", - говорится в сообщении.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Веселые селфи и выставка раритетов: как прошел заезд ГУМ-Авторалли - фото
Журавский о том, сколько спортсменов могут квалифицироваться на Игры в Токио
Журавский о том, сколько спортсменов могут квалифицироваться на Игры в Токио
Миротворческая миссия в Приднестровье: 25 лет без войны
Миротворческой миссии на Днестре 27 лет: только факты

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться