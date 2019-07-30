Пятисантиметровые летающие тараканы могут заселить курортный город

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Одни из самых больших тараканов в мире – американские - могут закрепиться на Черноморском побережье, они появились на улицах Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Сочинский национальный парк.

Американский таракан (Periplaneta americana) - один из крупнейших, длина тела достигает пяти сантиметров, а с усами – превышает девять сантиметров. Американский таракан часто содержится в террариумах как экзотическое насекомое, а также как корм для ящериц и отдельных видов змей.

"Появление американского таракана во многих районах Сочи может быть связано как с непреднамеренным завозом, так и с бегством из террариумов. Независимо от происхождения, у нового обитателя есть все шансы закрепиться на Черноморском побережье", - говорится в сообщении.

Уточняется, что красно-коричневый, хорошо летающий таракан, происходит из тропической Африки, но в начале XVII века был интродуцирован в Северную Америку, отчего и возникло ошибочное научное название вида. Позже он попал в Европу, а в настоящее время это насекомое встречается по всему миру, населяя в холодных широтах исключительно здания, а в теплых районах, как, например, в Сочи, живет и в зданиях, и в природной среде, прячась днем в различных сырых темных убежищах, предпочитая гниющую древесину. Тараканы – полифаги, то есть едят практически любые органические остатки.

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"Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию у человека, кроме того они портят продукты и материалы в зданиях, где поселяются. В Китае американский таракан получил прозвище "очень живучий маленький вредитель". Тем не менее, в Китае спиртовый настой из тараканов входит в число препаратов для заживления ран, а во Вьетнаме его употребляют в пищу в жаренном виде", - говорится в сообщении.

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