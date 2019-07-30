Рабство в XXI веке: женщины и девочки чаще всего становятся "товаром"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутериш в своем послании в Всемирный день борьбы с торговлей людьми отметил, что жертвами трафика становятся самые беззащитные.

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Генсек ООН выступил с речью по случаю Всемирного дня борьбы с торговлей людьми, который отмечается 30 июля. Об этом сообщает портал Новости ООН.

Данные Управления ООН по наркотикам и преступности говорят о том, что женщины и девочки составляют около 72 процентов жертв торговли людьми, однако в сети торговцев людьми попадают и дети, и мужчины.

По статистике террористические группы и торговцы людьми эксплуатируют наиболее беззащитных. Как правило жертвами становятся те, кто живет в бедности, оказался в участником военных действий или подвергается дискриминации.

Преступником помогают стихийные бедствия, нищета и вооруженные конфликты. Особенно страдают мигранты и беженцы. И главная проблема тут -равнодушие. Именно оно позволяет злоумышленникам эксплуатировать людей.

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Однако позитивные изменения в этом направлении уже происходят. В большинстве стран приняты необходимые законы, а в некоторых из них по делам о торговле людьми недавно были вынесены первые обвинительные приговоры.

Закон "О предупреждении и борьбе с торговлей людьми" в Молдове был принят в 2005 году.

Недавно Государственный департамент США обнародовал Ежегодный доклад о ситуации с торговлей людьми. Молдова оказалась в списке стран, которые не соответствуют международным стандартам защиты жертв торговли людьми, но прилагают значительные усилия в этом направлении. Вместе с Молдовой в этот список попали Болгария, Германия, Дания, Мальта, Польша, Сингапур, Украина, Турция.

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