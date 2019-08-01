Пока вы спали: заявление Додона, поджоги лесов в России, победа блогера из Молдовы

О событиях минувшей ночи читайте в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 1 авг - Sputnik. Президент Игорь Додон заявил, что планирует в августе в Москве обсудить новые условия на поставку газа, а также возможность снижения его цены.

"Мы планируем получить скидку на газ в размере 20-30%. Где-то во второй половине августа состоятся переговоры на самом высоком уровне, и мы примем окончательное решение", - сказал президент.

По его словам, это позволит не увеличивать тарифы для населения республики в новом отопительном сезоне.

Президент выразил надежду на то, что параллельно состоится визит в Россию премьера Майи Санду и пройдет встреча со стратегическими партнерами.

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"Есть очень много вопросов на уровне министерств", - отметил Додон.

Премьер России попросил проверить версию о поджогах лесов

Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил Гепрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов, "как способе сокрытия незаконной заготовки древесины".

Уточняется, что доклад должен быть готов до 1 ноября, сообщает РИА Новости.

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Около недели назад Сибирь и другие регионы России окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края.

Сейчас площадь лесных пожаров превышает 2,8 миллиона гектаров. По данным ФБУ "Авиалесоохрана", в тушении участвуют 2720 человек, 390 единиц техники и 28 воздушных судов. Ситуацию с воздуха отслеживают 34 борта.

Гагаузский блогер понравился Бузовой

Гагаузский видеоблогер Наталья Кель стала победителем объявленного Ольгой Бузовой конкурса пародий на ее песню. Двух победителей из тысячи претендентов звезда выбирала лично вместе со своей командой.

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У Натальи Кель в Instagram более 19 тысяч подписчиков. Уроженка села Казаклия постоянно радует свою аудиторию юмористическими видео, записанными на гагаузском языке.

Кель рассказала, что ролик-пародию на песню Ольги Бузовой "Водица" она сняла в родном селе Казаклия больше месяца назад. Наталья Кель уже получила обещанный приз от российской звезды.

"Я получила 25 тысяч рублей. Очень довольна, поеду на море", - отметила девушка.

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