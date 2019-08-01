В Германии призвали Россию и США продлить договор СНВ-3

КИШИНЕВ, 1 авг - Sputnik. Официальный Берлин призвал Вашингтон и Москву продлить действие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Об этом говорится в статьях, которые были опубликованы в немецких СМИ в четверг, 1 августа. Автором публикаций выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Глава внешнеполитического ведомства Германии отметил, что "цель достижения мира без ядерного оружия" отдалится с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Он подчеркнул, что возникла необходимость возвращения к контролю над вооружениями, и предложил свое видение "дорожной карты возвращения к ядерному разоружению". Помимо необходимости включить вопросы разоружения в международную повестку дня, он отметил значимость договора СНВ-3.

"Ещё один элемент – договор СНВ-3 между США и Россией, срок действия которого истекает в 2021 году. Он ограничивает стратегические арсеналы держав, обладающих ядерным оружием, и предотвращает гонку ядерных вооружений. Мы призываем Вашингтон и Москву сегодня выразить приверженность его продлению. Это дало бы время адаптировать договор к новым условиям и было бы крайне необходимым сигналом безопасности в столь небезопасные времена", - пояснил Маас.

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"Цель достижения мира, свободного от ядерного оружия, все больше отдаляется от нас. Когда мы проснемся завтра, один из самых успешных договоров о разоружении станет историей. Михаил Горбачев и Рональд Рейган в 1987 году договорились полностью уничтожить ракеты средней дальности наземного базирования и крылатые ракеты … смертельный риск для Европы был устранен", - отметил министр.

Второго августа прекращает действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Он говорил, что Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружений. Он также заявил, что все российские предложения по разоружению "остаются на столе", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

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В Совфеде России не раз заявляли, что после разрушения ДРСМД, под ударом оказывается СНВ.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.

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