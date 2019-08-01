Захарова пристыдила виновников блокировки сайта Baltnews.lv

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. В ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала блокировку сайта Baltnews в Латвии и ответила на вопрос корреспондента о том, как Россия планирует защищать дружественные СМИ за рубежом, сообщает Baltnews.lt.

Захарова подчеркнула, что блокируя сайты независимых средств массовой информации, Латвия "зачищает" свое информационное пространство от неугодных ей. Кроме того, Захарова рассказала, какие действия планирует предпринять Россия в отношении защиты дружественных ей СМИ.

"Есть несколько путей, которыми мы идем, решая этот вопрос. Это и публичные заявления, и направления соответствующих протестов, оформленных как дипломатические ноты. Это и публичная реакция, и доведение нашей четкой позиции до международных организаций о том, что такое отношение к СМИ неприемлемо", – заявила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Россия ставит вопросы защиты СМИ на международных площадках и различных конференциях, которые проходят под эгидой международных всемирных организаций.

"Мы очень часто реагируем на обращения самих СМИ, самих журналистов, редакций, которые просят нас о поддержке. Кстати говоря, многие и в этом зале могут подтвердить мои слова. То есть это не только те меры, которые мы сами разрабатываем, которые приняты международным сообществом, но и адресная работа по реагированию на просьбы СМИ. По большому счету мы также будем работать как скорая информационная помощь", – добавила Захарова.

Власти Латвии 24 июля заблокировали доступ к сайту Baltnews.lv. Такое решение было принято МИД Латвии. По версии ведомства, регистратор домена NIC.LV нарушил положение ЕС от 17 марта 2014 года о санкциях в связи с угрозой независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

В настоящее время Baltnews Латвия доступен по адресу lv.baltnews.com.

Блокировка свободы слова

Baltnews - русскоязычное информационное интернет-издание, работающее в Литве, Латвии и Эстонии. Портал и ранее неоднократно подвергался давлению со стороны руководства стран Балтии. При этом давление оказывают там не только на Baltnews.

Так, Вильнюсский окружной административный суд в июле 2019 года утвердил решение Литовской комиссии по телевидению и радиовещанию о блокировке портала Sputnik Литва. А накануне, в мае 2019 года, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем был задержан в аэропорту Вильнюса, ему был запрещен въезд в республику сроком на пять лет.

Правда, стоит отметить, что с 1 августа Sputnik Литва разблокировали. Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению приняла решение о разблокировке сайта после того, как убедилась в удалении якобы спорного контента.

В заявлении пресс-службы МИА "Россия Сегодня" этот шаг литовских властей назвали "лучем надежды на здравый смысл".

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