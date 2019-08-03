Связана ли встреча посла США и вице-премьера Румынии с убийством в Каракале

КИШИНЕВ, 2 авг - Sputnik. Посол США в Бухаресте Ханс Клемм встретился с вице-премьером правительства Румынии и новым министром внутренних дел Михаем Фифором. Визит произошел на фоне скандала с убийством девочки в Каракале, городе недалеко от военной базы США в Девеселу. О встрече рассказал Михай Фифор, который опубликовал информацию о разговоре с послом США в Facebook.

"Это прекрасная возможность для решения текущих вопросов двусторонней повестки дня, с особым вниманием к развитию стратегического партнерства с США", - написал министр.

Румынская пресса предполагает, что за рамками официальной встречи между послом США и главой МВД мог состояться разговор о преступлении в Каракале, который находится недалеко от военной базы ПРО США в Девеселу. Ранее в прессе появлялись сообщения, что сеть проституции в этом регионе обслуживала и американских военных, расквартированных на базе.

Жестокое убийство несовершеннолетней девочки в Каракале вновь актуализировало эту тему. В частности, издание Flux24 процитировало журналиста Андрея Бэдина, который писал о "слухах, распространяемых по многим каналам, в соответствии с которыми многие военные в Девеселу были срочно отправлены домой в Америку".

Журналист призвал посольство США объясниться по этому поводу, напомнив о теме проституции вокруг базы в Девеселу и о загадочной смерти одного из сутенеров в тюрьме Каракала.

В воскресенье главный подозреваемый в убийстве девушек в румынском городе Каракал, 66-летний автомеханик Георге Динкэ, сознался в совершенном преступлении.

Александра Мэчешану, 15-летняя девочка из села Добрословень уезда Олт, исчезла в среду после того, как ее подобрала на шоссе попутная машина, направляющаяся в Каракал.

Хотя Александра трижды звонила на номер службы экстренной помощи 112, сообщив, что ее похитил и изнасиловал неизвестный мужчина, а также рассказав подробные приметы домовладения, полицейские не сумели определить, где она находится. А затем из-за бюрократических процедур медлили с обыском дома. В результате насильник успел убить девушку.

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