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Последствия ливня

После шторма в Одессе: смерч, уплывшие авто и затопленные реки - новые видео

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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В центре Одессы, на Карантинном спуске, поток воды снес несколько припаркованных авто, сломал ливневый коллектор и снес асфальтовое покрытие.

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. В Одессе в субботу, прошел сильнейший ливень, практически затопив многие улицы города. Все экстренные службы работали целые сутки на пределе возможностей.

Так, в центре Одессы, на Карантинном спуске, поток воды снес несколько припаркованных авто, сломал ливневый коллектор и снес асфальтовое покрытие.

А недалеко от Одессы местные жители наблюдали смерч.

Как сообщили в управлении патрульной полиции в Одесской области, из-за потопа было ограничено движение по многим улицам. 

Мэрия Одессы, со ссылкой на информацию  Гидрометцентра Черного и Азовского морей, заявила, что в связи с перемещением активного южного циклона через Одесскую область в воскресенье утром  ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Сильные дожди, гроза, местами град.

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