Задорный малыш развеселил всю церковь на церемонии крещения - чудесное видео

Похоже, этот малыш уже с пеленок знает Библию. По крайней мере, он со сознанием дела оценил ситуацию во время обряда крещения. Смотрите на видео его реакцию.

В евангельском тексте Христос обращается к своим ученикам: Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное (Мф 18:3).

Когда священник взял малыша на руки, чтобы окунуть его в купель, тот даже не испугался, как это обычно бывает в подобных случаях.

Когда вода коснулась ног малыша он задорно засмеялся. Слышно, как за кадром гости рассмеялись вместе с малышом,обратив внимание на его реакцию. А когда священник опустил малыша в воду с головой, он все равно вынырнул таким же радостным и в конце даже захлопал в ладоши вместе со всеми остальными гостями церкви.

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