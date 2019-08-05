Топ забывчивости: что чаще всего забывали постояльцы британского отеля

Золотая рыбка, противогаз и стеклянный тапок вошли в список самых необычных предметов, оставленных в гостиничных номерах.

КИШИНЕВ, 5 авг — Sputnik. Список самых необычных предметов, которые забыли в своих номерах постояльцы, составила британская гостиничная сеть Premier Inn, сообщает Lonely Planet.

Самым причудливым предметом назван большой профессиональный семейный портрет, повешенный на стену одним из гостей, видимо, захотевшим почувствовать себя как дома, королевская тиара для театра и свадебная фата. Кроме этого, была обнаружена коробка с более 50 совершенно новыми галстуками и нижним бельем в стиле Ким Кардашьян.

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А еще постояльцы забыли золотую рыбку по прозвищу Баб, противогаз времен Второй мировой войны и стеклянный тапок.

Управляющий директор сети Саймон Эвинс рассказал, что часть утраченного имущества действительно вызывает улыбку на лицах, а оставленные предметы говорят об огромном разнообразии путешественников со всех уголков земного шара. Он также добавил, что большинство забытых вещей постояльцы всегда могут вернуть.

"Возможно, список из наиболее интересных утерянных предметов побудит людей тщательнее перепроверять все свои вещи", - сказал Эвинс.

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В гостиничной сети также отметили, что в число самых распространенных находок попали зарядные устройства для телефонов, зубные щетки, туалетные принадлежности, очки, книги, косметика и туфли в единственном экземпляре. Также было много плюшевых мишек, книжных путеводителей и ноутбуков.

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