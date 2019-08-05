11:13 05 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD17.84
  • RUB0.27
  • RON4.18
  • UAH0.70
Поиск
Президент Молдовы Игорь Додон

Додон выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в США

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
70 0 0

В США за выходные произошло сразу несколько жутких случаев со стрельбой на улице. Молдавский президент в письме к американскому президенту отметил, что республика решительно осуждает подобные кровавые деяния.

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выразил соболезнования американскому лидеру Дональду Трампу в связи с вооруженными нападениями в ряде штатов, в результате которых были зафиксированы жертвы - десятки погибших и раненых.

"От имени граждан Республики Молдова и от себя лично выразил наше глубокое сожаление и сочувствие семьям погибших, а раненым - скорейшего выздоровления", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Глава республики подчеркнул, что "Молдова решительно осуждает подобные кровавые деяния и выражает солидарность с властями Соединенных Штатов в их борьбе с насилием и ненавистью".

В субботу стрельба произошла в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса. Сообщается, что 21-летний парень ворвался в торговый центр и открыл стрельбу по посетителям. 

Стрельба в Техасе, иллюстративное фото.
© REUTERS / STRINGER
Очередная бойня в США: СМИ сообщают о погибших и раненых - видео
Стрелок убил 20 человек, в том числе несколько детей, а также ранил 26 отдыхавших.

Нападавший сдался полиции без сопротивления. Известно, что перед нападением парень опубликовал в Сети манифест, в котором высказался против приезда мигрантов в Техас.

Пока вы спали: детали "кражи века" в Молдове, пожары в России, стрельба в США>>>

Второе нападение было совершено в воскресенье. После того, как мужчину не пустили в бар Дейтона в Огайо, он открыл огонь. В результате расстрела погибли девять человек, еще около 20 пострадали. По информации правоохранителей, стрелка в Огайо удалось ликвидировать.

Также неизвестный открыл стрельбу из черного Chevrolet Camaro, ранено семь человек. Это третий случай стрельбы в США за сутки.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Очередная бойня в США: СМИ сообщают о погибших и раненых - видео
Теги:
США, Молдова, стрельба, Трамп, Ион Додон


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Горячая Бузова, невозмутимый Трамп и наглая саранча: топ ярких фото уходящей недели
Он придумал, как превратить кусок угля в скульптуру
Как Суворов уголь в шедевр превращал: мастер-класс для любопытных - на видео
Как правильно выбрать арбуз
Почти праздничная инфографика: как выбрать арбуз

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться