Додон выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в США

В США за выходные произошло сразу несколько жутких случаев со стрельбой на улице. Молдавский президент в письме к американскому президенту отметил, что республика решительно осуждает подобные кровавые деяния.

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выразил соболезнования американскому лидеру Дональду Трампу в связи с вооруженными нападениями в ряде штатов, в результате которых были зафиксированы жертвы - десятки погибших и раненых.

"От имени граждан Республики Молдова и от себя лично выразил наше глубокое сожаление и сочувствие семьям погибших, а раненым - скорейшего выздоровления", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Глава республики подчеркнул, что "Молдова решительно осуждает подобные кровавые деяния и выражает солидарность с властями Соединенных Штатов в их борьбе с насилием и ненавистью".

В субботу стрельба произошла в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса. Сообщается, что 21-летний парень ворвался в торговый центр и открыл стрельбу по посетителям.

Стрелок убил 20 человек, в том числе несколько детей, а также ранил 26 отдыхавших.

Нападавший сдался полиции без сопротивления. Известно, что перед нападением парень опубликовал в Сети манифест, в котором высказался против приезда мигрантов в Техас.

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Второе нападение было совершено в воскресенье. После того, как мужчину не пустили в бар Дейтона в Огайо, он открыл огонь. В результате расстрела погибли девять человек, еще около 20 пострадали. По информации правоохранителей, стрелка в Огайо удалось ликвидировать.

Также неизвестный открыл стрельбу из черного Chevrolet Camaro, ранено семь человек. Это третий случай стрельбы в США за сутки.

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