Пока вы спали: детали "кражи века" в Молдове, пожары в России, стрельба в США

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Деньги за два отчета Kroll о банковском мошенничестве должны быть выплачены из зарплат прокуроров и судей. Такое мнение высказал депутат-социалист Влад Батрынча.

"Люди заплатили за два неясных отчета Kroll, которые они ждали в течение двух лет. Я считаю, что деньги, которые были выплачены за отчеты Kroll, должны быть оплачены за счет зарплат прокуроров и судей, потому что это была их работа", - отметил Батрынча.

Стрельба в США

Случаи массовой стрельбы в США связаны с проблемой психических заболеваний, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Глава Белого дома назвал стрелявших "очень серьезно психически больными".

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Он добавил, что проблема с массовыми расстрелами не решается годами, и это необходимо остановить. В США в минувшие сутки произошли сразу три случая массовой стрельбы. Сначала в результате нападения на торговый центр Walmart в Эль-Пасо, штат Техас, погибли 20 человек, 26 получили ранения.

Стрелок задержан: им оказался 21-летний белый американец Патрик Крузиос. До нападения он опубликовал в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечети в Новой Зеландии, и заявил, что из-за мигрантов страдает культура и экономика США.

Пожары в России

В России потерялся пожарный при тушении огня в Эвенкийском районе Красноярского края.

"Пожарный потерялся на территории Байкитского лесничества Эвенкийского района", - сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Богучанского района региона.

В краевой полиции подтвердили информацию о пропаже человека, однако не уточнили его профессиональную принадлежность.

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По данным лесопожарного центра в Красноярске, в крае бушуют 97 пожаров на площади 780875 гектаров, в том числе 766790 гектаров в зоне контроля. Пожары действуют в Эвенкийском, Кежемском, Богучанском, Мотыгинском, Абанском районах. Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работают 760 человек и 42 единицы техники.

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