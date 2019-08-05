Эхо трагедии в Каракале: "закон Александры", или что ждет Румынию

В соседней стране настаивают на ужесточении законодательства после трагедии в Каракале, где были зверски убиты несколько несовершеннолетних.

БУХАРЕСТ, 5 авг – Sputnik, Драгош Думитриу. Один из самых серьезных споров в общественном и политическом пространстве Румынии связан с законом об ответственности судей. Большая часть населения страны настаивает на том, чтобы был принят закон, согласно которому судьи отвечали бы за свои поступки перед общественностью. Однако подобная инициатива оказалась заблокирована со всех сторон.

После заключения экс-лидера правящей в Румынии Социал-демократической партии Ливиу Драгни его коллеги по политформированию не выступали с подобным проектом закона. Тех же, кто поддерживал эту инициативу, - Николае Щербана, Ливиу Плешояну, Кодрина Штефэнеску и других – отстранили от принятия решений.

Не отреагировал должным образом и Минюст. Глава профильного ведомства не проявляет интерес и по поводу работы управления по расследованию преступлений в сфере юстиции.

Трагедия в Каракале только обнажила ситуацию и, казалось бы, спедалировала назревшую потребность скорейшего решения ее - в том смысле, что общественность остро чувствует необходимость повышения ответственности тех, кому кажется, что их ничего не коснется вне зависимости от совершенных ошибок или злоупотреблений.

Говоря конкретно, случай 15-летней Александры Мэчешану и, в принципе, трагедия подростков - жертв насилия требует срочного принятия закона об ответственности судей. Такие заявления звучат как со стороны СМИ, так и со стороны общественности и политического класса.

"Закон Александры" – закон об ответственности судей должен быть принят в срочном порядке, заявил журналист Овидиу Зарэ.

"Мы бы не оказались в такой ситуации, если бы существовал такой закон", - сказал он.

Название "Закон Александры" предлагается к проекту об ужесточении наказания за насилие и агрессию в отношении несовершеннолетних по аналогии с "Законом Тияны" в Сербии, который предусматривает несколько важных моментов:

пожизненное тюремное заключение за насилие и убийство несовершеннолетних;

начало поисковой операции пропавшего несовершеннолетнего сразу после обращения родителей, а не спустя 48 часов.

По этому поводу в Румынии появилась online петиция.

Румынское правительство через премьера и главу МВД выразило желание внести изменения в местное законодательство в связи со случаем в Каракале.

Вместе с тем еще не было озвучено конкретных заявлений, связанных с четкими шагами для продвижения закона об ответственности судей.

Ранее главный подозреваемый в убийстве девушек в румынском городе Каракал, 66-летний автомеханик Георге Динкэ, сознался в совершенном преступлении.

Александра Мэчешану, 15-летняя девочка из села Добрословень уезда Олт, исчезла в среду после того, как ее подобрала на шоссе попутная машина, направляющаяся в Каракал.

Хотя Александра трижды звонила на номер службы экстренной помощи 112, сообщив, что ее похитил и изнасиловал неизвестный мужчина, а также рассказав подробные приметы домовладения, полицейские не сумели определить, где она находится. А затем из-за бюрократических процедур медлили с обыском дома. В результате насильник успел убить девушку.

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