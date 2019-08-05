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Как люди спасаются от жары

В Одессе чистого моря пока нет: горожан просят не купаться на пляжах

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Всю грязь ливни смыли в море, в ближайшие дни купание в Одессе остается сомнительным удовольствием.

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. В связи с сильным ливнем, который прошел 3-4 августа в Одессе, прибрежные воды в акватории городских пляжей сильно загрязнены, предупреждает мэрия Одессы.

Последствия ливня
© Sputnik / Виталий Аньков
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"Руководствуясь законом "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", с целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует населению временно воздержаться от морского водопользования на пляжах города", - сообщила мэрия Одессы.

Эта рекомендация действует до особого распоряжения.

В Одессе в субботу и воскресенье прошел сильнейший ливень, практически затопив многие улицы города. Все экстренные службы работали целые сутки на пределе возможностей. Так, в центре Одессы, на Карантинном спуске, поток воды снес несколько припаркованных авто, сломал ливневый коллектор и снес асфальтовое покрытие.

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Теги:
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