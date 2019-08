Издание Guardian извинилось за обвинения в адрес Sputnik

КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Издание Guardian извинилось за фейковые обвинения в адрес Sputnik.

Что на самом деле произошло

Когда произошел пожар в парижском Нотр-Даме, журналист Sputnik France сделал фото, на котором запечатлен пылающий собор, а перед ним - двое улыбающихся молодых людей восточной внешности, которые проходят под лентой оцепления полиции.

Комментариев к фотографии не было. Снимок распространился в интернете, а пользователи соцсетей использовали его как доказательство того, что мусульмане якобы празднуют трагедию. Между тем, некоторые западные СМИ обвинили Sputnik в попытке повлиять на отношение общества к мусульманам.

Sputnik France Люди у собора Парижской Богоматери, где случился пожар

Так, 19 апреля Guardian разместила это фото в своей подборке Fake or for Real ("Фейк или правда") в Instagram. Газета отнесла снимок к категории "фейк-нюьс", сославшись на мнение американских экспертов, которые утверждали, будто фото подверглось монтажу.

Как отреагировали в Sputnik

В свою очередь, Sputnik предоставил доказательства того, что снимок подлинный, разместив его исходник со всеми метаданными.

Однако Guardian только спустя четыре месяца признала свою неправоту.

"Точность важна для нас, поэтому, если вы являетесь поклонником нашего проекта Fake or for real, прочтите, пожалуйста, следующее: в выпуске Fake or for real от 19 апреля мы предположили, что получившая широкое распространение фотография, сделанная во время пожара в Нотр-Дам, подвергалось редактированию. С нами связался правообладатель фото, и мы признаем, фотография не подвергалась редактированию. Мы приносим извинения за то, что утверждали обратное", - сказано в посте, который Guardian опубликовала в Instagram Stories.

