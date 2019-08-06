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Автомобиль сотрудников Украинской полиции в Киеве

Фейковый полицейский ограбил туристов из Молдовы - нападение попало на видео

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Преступник наряжался в якобы полицейскую форму, а затем избивал туристов, отнимая деньги и ценные вещи.

КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. В Одессе задержан 43-летний гражданин Грузии, который одевался в форму, похожую на полицейскую, а затем грабил и избивал туристов, не знающих, как выглядят настоящие полицейские.

Грабитель выслеживал жертв, следовал за ними до укромного места. Затем представлялся сотрудником полиции, выдвигал некие обвинения, запутывая и пугая туристов, после чего неожиданно атаковал, жестоко избивал и грабил дезориентированных людей.

Преступник предпочитал выбирать жертв, которые не говорили на украинском или русском языках, рассчитывая, что это затруднит для них обращение в полицию.

В разное время от нападения грабителя пострадали граждане Молдовы, Италии, Финляндии.

Одесская полиция сообщает, что подозреваемый приехал в Одессу из Грузии в 2017 году. Отобранные у туристов ценности бандит сдавал в ломбард, который занимался скупкой краденого.

Если суд признает подозреваемого виновным, ему грозит от четырех до шести лет лишения свободы.

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Теги:
грабеж


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