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RT первым из российских телеканалов получил седьмую номинацию на Emmy

© Sputnik / Mikhail Voskresensky
Общество
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В финал вошла серия репортажей о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. RT первым из российских телеканалов получил седьмую номинацию на престижную международную премию Emmy. В финал в категории "Новости" вошла серия репортажей RT о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

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Корреспонденты RT работали на месте событий, освещая истории людей, переживших трагедию, и стихийные митинги, последовавшие за пожаром.

Ранее RT был номинирован на Emmy уже шесть раз. В прошлом году номинацию на International Emmy в категории "Новости" получила серия спецрепортажей RT, посвященная гуманитарной катастрофе в иракском Мосуле и освещению ситуации мейнстримовскими СМИ. В 2017 году ведущий программы "Есть контакт" на RT America Крис Хеджес вышел в финал американской Emmy в категории "Лучший ведущий информационного ток-шоу". В 2016-м в финал International Emmy вышла серия спецрепортажей, посвященных 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в 2014 году — спецрепортажи о голодовке заключенных в американской тюрьме Гуантанамо (Куба). В 2012-м RT стал финалистом премии за освещение акций движения Occupy Wall Street в США, в 2010 году — за эфир о первом визите президента США Барака Обамы в Россию.

В 2017 году RT впервые в России провел судейство полуфинала премии International Emmy в категориях "Новости" и "Документальное кино".

Премия Emmy является телевизионным аналогом "Оскара" и считается одной из самых престижных в области телевещания.

Церемония вручения наград International Emmy состоится 24 сентября в Нью-Йорке.

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