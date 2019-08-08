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Решение мэрии Барселоны: женщинам разрешили плавать топлесс в бассейнах

© Sputnik / Alexey Malgavko
Общество
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До сих пор у каждого спортивного центра были разные рекомендации и правила относительно плавания топлесс: в одних оно разрешалось на всей территории, однако в других - лишь в открытом бассейне.

КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. Мэрия Барселоны разрешила женщинам посещать городские бассейны топлесс и направила сообщение в 14 муниципальных центров города, призвав администрацию не запрещать плавание топлесс, а также отменить существующие правила, обязывающие женщин прикрывать верхнюю часть тела.

Кандидатка от Тайланда на звание Мисс Земля-2018 во время фотосессии у бассейна.
© AFP 2019 / Ted Aljibe
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Ранее Управление по борьбе с дискриминацией Барселоны подготовило доклад, в котором говорится, что "факт введения стандартов в отношении одежды для женщин подразумевает ограничение их свободы выбора и дискриминацию по признаку пола".

Иными словами - женщинам разрешили плавать топлесс в бассейнах Барселоны.

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Теги:
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