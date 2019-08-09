Стало известно о каких заболеваниях сигнализируют частые походы в туалет

Британские врачи пришли к выводу, что ночные походы в туалет - это признак проблем со здоровьем

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Каждый третий взрослый старше 30 лет встает посреди ночи, чтобы сходить по малой нужде, и количество людей возрастает ближе к старости - такое статистическое заключение сделал британский профессор урологии Филип Ван Керреброк, сообщает издание The Sun.

Этот симптом называется "никтурия", и он может быть связан с диабетом, ослабленной иммунной системой, сердечными заболеваниями и даже некоторыми видами рака.

Это может также вызвать проблемы с психическим здоровьем, такие как беспокойство, депрессия и психоз.

Нарушенный ночной сон может оказать широкое влияние на физическое и психическое здоровье. Подобный сбой организма может сказаться и на социальной активности: нарушить производительность в работе, помешать отношениям и карьерному успеху.

Чрезмерное мочеиспускание, называемое полиурия, может быть вызвано не только чрезмерным количеством выпитой жидкости, но и симптомом чего-то гораздо более серьезного - диабета 2 типа, инфекции мочевого пузыря, камней в почках, почечной недостаточности.

Врачи рекомендуют при наблюдении частых позывов отлучиться в туалет проверить здоровье в больнице.

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