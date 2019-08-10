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Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш

МВД Киргизии открыло несколько дел после штурма дома Атамбаева

© AFP 2019 / Vyacheslav Oseledko
Общество
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Расследование произошедшего продолжается - возбуждены несколько уголовных дел и проведены допросы большого количества людей.

КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Министерство внутренних дел Киргизии рассказало о работе, проведенной после штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Как сообщает Sputnik Кыргызстан, возбуждены дела по статьям 130 "Убийство", 39-130 "Покушение на убийство", 244 "Захват заложников", 264 "Массовые беспорядки", 266 "Хулиганство" и 355 "Угроза или насилие в отношении представителя власти" Уголовного кодекса КР. 

Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр с видео
© Sputnik /
Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали - он сдался силовикам

Допрошены сторонники Атамбаева: Темирлан Султанбеков, Эрмек Окенов, Тилек Абдиева, Мээрбек Мискенбаев, Кундуз Жолдубаева, Равшан Жээнбеков, депутаты ЖК Асель Кодуранова, Ирина Карамушкина, сын политика Сейитбек Атамбаев. Задержаны и водворены ИВС ГУВД Бишкека советник экс-главы государства Фарид Ниязов, начальник народного штаба Кыяз Смалиев, Алга Кылычев и Амантур Жамгырчиев.

Вечером 7 августа в селе Кой-Таш спецназ ГКНБ попытался провести операцию по задержанию Атамбаева, но штурм был отбит его сторонниками. На следующий день правоохранители провели повторный штурм. В итоге политик сдался. Позже начался силовой разгон сторонников Атамбаева. По последним данным, за два дня столкновений пострадали 136 человек, один спецназовец скончался от пулевого ранения.

По решению Первомайского районного суда столицы Алмазбек Атамбаев помещен в СИЗО ГКНБ до 26 августа.

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