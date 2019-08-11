Стала известна обладательница титула "Миссис Россия — 2019" - фото

КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Победительницей конкурса "Миссис Россия — 2019" стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Финал конкурса "Миссис Россия 2019"

Новой обладательнице титула 33 года, она воспитывает двоих сыновей.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Финал конкурса "Миссис Россия 2019"

Звание первой "Вице — миссис России" досталось Анне Митрофановой из Самары, второй "Вице — миссис России" стала Влада Брем, представляющая Иркутск.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Финал конкурса "Миссис Россия 2019"

Мероприятие вели артист Дмитрий Дюжев и вице-президент конкурса Екатерина Камиллери.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Финал конкурса "Миссис Россия 2019"

"Миссис Россия" — ежегодный конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательны два условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке, и наличие хотя бы одного ребенка.

Победа в главном конкурсе дает право обладательнице титула "Миссис Россия" представлять страну на международном телевизионном конкурсе "Миссис Земной шар".

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