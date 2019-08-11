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Победительница конкурса Миссис Россия 2019 Екатерина Нишанова

Стала известна обладательница титула "Миссис Россия — 2019" - фото

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Самая красивая мама России 2019 года представит страну на конкурсе "Миссис Земной шар".

КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Победительницей конкурса "Миссис Россия — 2019" стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова.

Победительница конкурса Миссис Россия 2019 Екатерина Нишанова
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Финал конкурса "Миссис Россия 2019"

Новой обладательнице титула 33 года, она воспитывает двоих сыновей.

Победительница конкурса Миссис Россия 2019 Екатерина Нишанова
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Финал конкурса "Миссис Россия 2019"

Звание первой "Вице — миссис России" досталось Анне Митрофановой из Самары, второй "Вице — миссис России" стала Влада Брем, представляющая Иркутск.

Член жюри певица Катя Лель во время финала конкурса Миссис Россия 2019 в Москве.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Финал конкурса "Миссис Россия 2019"

Мероприятие вели артист Дмитрий Дюжев и вице-президент конкурса Екатерина Камиллери.

Участницы на церемонии награждения конкурса Миссис Россия 2019 в Москве
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Финал конкурса "Миссис Россия 2019"

"Миссис Россия" — ежегодный конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательны два условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке, и наличие хотя бы одного ребенка.

Победа в главном конкурсе дает право обладательнице титула "Миссис Россия" представлять страну на международном телевизионном конкурсе "Миссис Земной шар".

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