Италия: 11 точек "красного каления", Палермо рискует расплавиться

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Новая, уже четвертая за нынешнее лето волна аномальной жары пришла на Апеннины; в понедельник министерство здравоохранения Италии ввело "красный" (наивысший) уровень погодной угрозы в 11 из 27 крупнейших городов страны.

Согласно ежедневному бюллетеню Минздрава, речь идет, в частности, о таких административных центрах, как Рим, Флоренция, Болонья, Триест и Перуджа, где ртутный столбик термометра уже в конце прошлой недели вплотную приблизился к 40-градусной отметке.

Пока наиболее высокие температуры воздуха отмечаются в северных и особенно в центральных районах страны. Но уже во вторник аномальная жара дойдет и до юга, в частности, высший уровень метеоопасности будет установлен в сицилийском Палермо.

Присвоение Минздравом "красного" уровня погодной угрозы означает наступление чрезвычайной ситуации, при которой возникает реальная угроза для здоровья не только лиц, входящих в группу риска, но и "здоровых, активных людей". Обычно речь при этом идет о так называемой "волне зноя", несущей с собой не только жару, но также высокую влажность, солнечную радиацию и сильную духоту.

В такой ситуации врачи настоятельно рекомендуют не выходить на улицу в наиболее жаркое время суток и пить как можно больше воды. Медики призывают проявлять особую осторожность всех, кто входит в группу риска, прежде всего пожилых людей, страдающих рядом хронических заболеваний.

Последние изображения Италии, полученные со спутника Европейского космического агентства Sentinel-3, которых в рамках программы "Коперник" осуществляет глобальный мониторинг Земли, показывают, что температура почвы во многих районах страны достигает в эти дни 50 градусов. Речь идет о таких итальянских регионах, как Апулия, Сицилия, Сардиния, Тоскана, Кампания и столичная область Лацио.

​До сих пор самым "горячим" периодом текущего года в Италии стала последняя неделя июня, когда в некоторых районах были зафиксированы температуры, которых там не наблюдалось с середины 1950-х годов. Тогда жертвами аномальной жары на Апеннинах стали три человека.

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