19:47 12 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.71
  • USD17.59
  • RUB0.27
  • RON4.17
  • UAH0.70
Поиск
Палермо, Италия.

Италия: 11 точек "красного каления", Палермо рискует расплавиться

© Sputnik / Александр Вильф
Общество
Получить короткую ссылку
88 0 0

В стране объявлен режим чрезвычайной ситуации с реальной угрозой для здоровья населения.

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Новая, уже четвертая за нынешнее лето волна аномальной жары пришла на Апеннины; в понедельник министерство здравоохранения Италии ввело "красный" (наивысший) уровень погодной угрозы в 11 из 27 крупнейших городов страны.

Головная боль
CC0 / whoismargot / sadness
Организм сигналит, что погода резко изменится: можно ли избежать последствий

Согласно ежедневному бюллетеню Минздрава, речь идет, в частности, о таких административных центрах, как Рим, Флоренция, Болонья, Триест и Перуджа, где ртутный столбик термометра уже в конце прошлой недели вплотную приблизился к 40-градусной отметке.

Пока наиболее высокие температуры воздуха отмечаются в северных и особенно в центральных районах страны. Но уже во вторник аномальная жара дойдет и до юга, в частности, высший уровень метеоопасности будет установлен в сицилийском Палермо.

Присвоение Минздравом "красного" уровня погодной угрозы означает наступление чрезвычайной ситуации, при которой возникает реальная угроза для здоровья не только лиц, входящих в группу риска, но и "здоровых, активных людей". Обычно речь при этом идет о так называемой "волне зноя", несущей с собой не только жару, но также высокую влажность, солнечную радиацию и сильную духоту.

В такой ситуации врачи настоятельно рекомендуют не выходить на улицу в наиболее жаркое время суток и пить как можно больше воды. Медики призывают проявлять особую осторожность всех, кто входит в группу риска, прежде всего пожилых людей, страдающих рядом хронических заболеваний.

Последние изображения Италии, полученные со спутника Европейского космического агентства Sentinel-3, которых в рамках программы "Коперник" осуществляет глобальный мониторинг Земли, показывают, что температура почвы во многих районах страны достигает в эти дни 50 градусов. Речь идет о таких итальянских регионах, как Апулия, Сицилия, Сардиния, Тоскана, Кампания и столичная область Лацио.

​До сих пор самым "горячим" периодом текущего года в Италии стала последняя неделя июня, когда в некоторых районах были зафиксированы температуры, которых там не наблюдалось с середины 1950-х годов. Тогда жертвами аномальной жары на Апеннинах стали три человека.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Щенок хаски быстро сообразил, куда нужно спрятаться от жары - видео
Африканская жара в Молдове: спасатели приняли спецмеры
Жара в Европе будет регистрироваться все чаще: жителям надо адаптироваться


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Путин на мотоцикле на байк-шоу "Ночных волков" в Севастополе - фото
Медведев показал подросшего щенка, подаренного президентом Туркмении
Медведев показал подросшего щенка, подаренного президентом Туркмении - видео
Обеспечение питьевой водой в Молдове
Обеспечение питьевой водой в Молдове

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться