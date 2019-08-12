Стало известно, сколько зарабатывают самые богатые российские видеоблогеры

В тройку самых высокооплачиваемых российских YouTube-блогеров вошли Валентин Петухов, Юрий Дудь и Анастасия Ивлеева.

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Ведущий YouTube-канала о технологиях и гаджетах Wylsacom – Валентин Петухов – возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых российских блогеров по версии Forbes, передают российские СМИ.

Отмечается, что доход Петухова за год составил более 176 миллионов рублей.

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На второй строчке списка - журналист Юрий Дудь, заработавший 90 миллионов рублей за прошедший год. Известная блогер и телезвезда Анастасия Ивлеева с годовым доходом 57,7 миллиона рублей расположилась на третьей позиции.

В десятку также вошли Oblomoff (Олег Григорьев) с заработком 52,5 миллиона рублей в год, Ида Галич — 51 миллион рублей, Макс +100500 (Максим Голополосов) — 44,9 миллиона рублей, Саша Спилберг — 44,9 миллиона рублей, Амиран Сардаров — 38, 8 миллиона рублей в год.

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