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Скульптура у здания Верховного суда РФ

Вячеслав Платон 14 августа может быть арестован московским судом

© Sputnik / Дмитрий Коробейников
Общество
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Назначенное на понедельник, 12 августа, заседание было перенесено.

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Тверской суд Москвы отложил на среду рассмотрение ходатайства следствия о заочном аресте молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Отложить судебное заседание на 14 августа в 12.00", - огласил судья. Заседание было отложено в связи с неявкой стороны защиты.

По данным суда, Платону вменяется часть 3 статьи 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Влад Плахотнюк
© Sputnik / Miroslav Rotari
МВД России обвинило Плахотнюка в контрабанде наркотиков

В начале августа Тверской суд по ходатайству МВД заочно выдал санкцию на арест бывшего руководителя Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества, фигурантом которого также является Платон, и наркоторговле.

В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы уже заочно арестовал Плахотнюка и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство.

В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Платон, у которых есть гражданство России.

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