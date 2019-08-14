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Чемпион Украины по числу судимостей - житель Одесской области

© Sputnik / Vitaly Belousov
Общество
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Последний приговор вынесен ему за кражу денег из автомобиля и незаконное ношение огнестрельного оружия.

КИШИНЕВ, 14 авг - Sputnik. Житель Одесской области, отсидевший две трети жизни в тюрьме, установил "рекорд" по количеству полученных приговоров, сообщает портал "Судебная власть".

 

Чемпион Украины по судимостям
© Photo: Судова влада України / снимок экрана
Чемпион Украины по судимостям

"Житель села Мироны Балтского района Одесской области за последние 46 лет был осужден 21 раз. Каждым из приговоров ему была назначена реальная мера наказания, и 2/3 части своей жизни он отсидел в тюрьме", - говорится в сообщении.

 

Как отмечается, последний приговор вынес Балтский районный суд Одесской области 9 августа 2019 года, признав его виновным в краже денег из автомобиля и в ношении незаконного огнестрельного оружия, а именно обреза охотничьего ружья, и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

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