16:17 15 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.56
  • USD17.50
  • RUB0.27
  • RON4.14
  • UAH0.69
Поиск
Концерт Metallica

Metallica в роли филантропа: четверть миллиона евро на онкоклинику в Румынии

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
Получить короткую ссылку
29 0 0

Строительство первой детской онкологической больницы в Румынии началось в середине 2018 года в Бухаресте.

КИШИНЕВ, 15 авг - Sputnik. Американская рок-группа Metallica во время визита в Румынию пожертвовала 250 тысяч евро на строительство первой в стране онкологической больницы для детей, сообщила благотворительная организация Daruieste Viata.

"Четырнадцатого августа фонд All Within My Hands, основанный группой Metallica, сообщил, что передает 250 тысяч евро для инициативы ассоциации Daruieste Viata. Заявление было сделано в день концерта Metallica в Бухаресте", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Daruieste Viata.

Группа Metallica делает пожертвование
© Photo: Daruieste viata
Группа Metallica делает пожертвование

Строительство первой детской онкологической больницы в Румынии началось в середине 2018 года в Бухаресте, организаторы надеются закончить проект в следующем году. Строительные работы полностью оплачиваются за счет пожертвований.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Слышали ли вы такое: мелодию группы Metallica исполняют на цимбалах - видео
Новый альбом от группы Metallica - первый за восемь лет
Яростные и доступные: группу Metallica официально сравнили с классикой


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез - фото
В Молдове был снят уникальный фильм о Ясско-Кишиневской операции
В Молдове был снят уникальный фильм: в нем чувствуется свобода - видео
Успенский пост 2019
Успенский пост - 2019: календарь питания по дням

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться