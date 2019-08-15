Друг Джигарханяна опровергает слухи: "Никаких операций ему не делали"

КИШИНЕВ, 15 авг - Sputnik. Народный артист СССР Армен Джигарханян чувствует себя нормально, никаких операций ему не делали, на следующей неделе он планирует приехать в театр, сообщил РИА Новости друг актера Артур Согомонян.

Ранее в четверг Telegram-канал Mash сообщил, что Джигарханян перенес операцию на сердце, после которой находится в крайне тяжелом состоянии.

"Да нет, там нет ничего критического. В выходные или в понедельник его выпишут уже. Его для профилактики капают. Никаких операций не было. Состояние нормальное, на следующей неделе планирует в театр приехать", - рассказал собеседник агентства.

Здоровье Джигарханяна резко ухудшилось в октябре 2017 года: актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая, по его словам, "причинила ему много боли". Позже пара расторгла брак и начала судебную тяжбу.

Джигарханян регулярно проходил лечение в больницах и санаториях. В августе артист впервые после большого перерыва приехал в театр на открытие нового сезона.

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