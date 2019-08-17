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Девушка на Жигули

Самые популярные подержанные автомобили: российская версия рейтинга

© Sputnik / Eugene Odinokov
Общество
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На вторичном рынке "правят бал" машины японского и корейского производства, но до лидерской позиции они пока явно не дотягивают.

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России в июле 2019 года составил 492,4 тысячи единиц, что на 5,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"Почти четверть российского рынка подержанных легковых машин приходится на отечественную марку Lada. В июле объем перепродаж вазовских автомобилей достиг 122,4 тысячи штук - на 3,2% больше, чем в июле 2018 года", - говорится в сообщении.

За рулем, автомобиль, La volan, automobil
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Практически в 80% случаев молдаване покупают подержанные автомобили

Далее в рейтинге располагаются японские Toyota и Nissan, объемы вторичных рынков которых за прошлый месяц составили 54,7 и 27,6 тысячи автомобилей соответственно. При этом отмечается положительная динамика обеих марок (рост на 4,2% и 6,2% соответственно). Также в пятерке лидеров корейские Hyundai (26 тысяч единиц, рост на 10,2%) и Kia (24,5 тысячи единиц, рост на 16,4%).

"По итогам семи месяцев 2019 года рынок легковых автомобилей с пробегом все еще находится в небольшом минусе (-0,4%). В январе-июле его объем достиг почти 3 миллиона единиц", - отметили эксперты аналитического агентства "Автостата".

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