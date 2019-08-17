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Люди на набережной Дохи, Катар

В Катаре отдали предпочтение голубому и пошли на смелый эксперимент - фото

© Photo : Pixabay
Общество
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Теперь это будет цвет не только неба и моря, но также городских магистралей.

КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Управление по проведению общественных работ Катара совместно с японской компанией начало претворять в жизнь экспериментальный проект по покраске улиц в центре Дохи в голубой цвет, чтобы охладить их, сообщила катарская газета "Ар-Райя".

"Температура темного асфальта выше, чем фактическая температура, потому что черный цвет притягивает и излучает тепло, поэтому решено покрасить отдельные улицы в голубой цвет", - сказал инженер Саада аль-Досери.

В результате, по его словам, температура дорожного покрытия снизится на 15-20 градусов.

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Управление начало эксперимент с расположенной рядом с одной из основных достопримечательностей Дохи - старинным рынком Сук аль-Вакиф - улицы имени Абдаллы бен Джасема, где почти нет зеленых насаждений и летом температура воздуха поднимается до 50 градусов.

Эксперимент по покраске дорожного покрытия в голубой цвет на улице Абдаллы бен Джасема в Дохе, Катар
© Photo: Qatar Public Works Authority (Ashghal)
Эксперимент по покраске дорожного покрытия в голубой цвет на улице Абдаллы бен Джасема в Дохе, Катар

Инженер управления добавил, что наблюдения за температурными изменениями на выкрашенной в голубой цвет улице будут вестись полтора года.

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