Включите этот продукт в свой рацион - ваш мозг будет очень благодарен

Товар, как говорили раньше, "колониальный", но сейчас он широко доступен в Европе, в том числе в Молдове.

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Популярная пряность куркума помогает сохранить здоровье мозга. Об этом заявил представитель японского Национального центра гериатрии и геронтологии профессор Хидетоши Эндо, приехавший в Москву для участия во Всероссийском конгрессе по гериатрии и геронтологии, сообщает "Российская газета".

Эндо сослался на результаты многочисленных научных исследований о пользе индийской пряности. По его словам, ученые давно отмечали, что старческое слабоумие – деменция – у индийских долгожителей встречается намного реже, чем у их ровесников в других странах.

Япония является лидером по продолжительности жизни, и возрастные проблемы с мозгом очень распространены.

Японские и американские ученые изучили рацион жителей Индии и обратили внимание на куркуму, которую они употребляют практически каждый день. Лабораторные исследования показали, что куркумин обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, а это благоприятно влияет на сосуды головного мозга.

В ходе экспериментов, в которых приняли участие добровольцы от 50 до 90 лет, выяснилось, что регулярное (не менее двух раз в неделю) употребление куркумина в течение полутора лет значительно улучшило память и внимание испытуемых.

Более того, МРТ показало сокращение количества амилоидных бляшек в головном мозге, а это один из признаков начинающейся болезни Альцгеймера.

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