Как оказалось, меньше всего скучают по работе бухгалтеры и технологи

КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Работники социально ориентированных сфер деятельности скучают по работе чаще других, показало исследование портала Superjob.

Как следует из опроса, во время отпуска о своей работе думает почти каждый второй учитель, 37 процентов врачей и 38 процентов медсестер. Также о ней вспоминает почти треть руководителей, а также около 30 процентов дизайнеров, HR-менеджеров и психологов.

В свою очередь, лучше других от работы во время отпуска "отключаются" бухгалтеры, говорится в исследовании: лишь 15 процентов опрошенных заявили о тоске по рабочему месту. Также о ней в свободное время не склонны вспоминать технологи и менеджеры по продажам.

В опросе Superjob приняли участие девять тысяч совершеннолетних респондентов, представляющих 30 профессиональных групп из всех округов страны.

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