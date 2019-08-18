Огорчение для граждан Молдовы - в Турции может быть "не все включено"

В турецких фешенебельных отелях могут отменить систему "All Inclusive", пользующуюся спросом у граждан Молдовы и стран СНГ, причины - более, чем прозаичны.

КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik, Андрей Петрик. Сейчас многие граждане Молдовы стремятся отдохнуть так, чтобы не утруждать себя приготовлением еды на курорте, не искать, где развлечься. В этом смысле система "все включено" - идеальный вариант для сотен туристов из нашей страны, отдающих предпочтение именно такому отдыху, который перекладывает все бытовые хлопоты на плечи обслуживающего персонала гостиницы.

Однако турецкие бизнесмены, работающие на курортах Сиде и Аланья, обратились к властям страны с просьбой изменить стандарты системы "все включено", сообщают местные СМИ.

В направленном письме они напоминают, что Турция взяла курс на "качественного" туриста, способного потратить не менее 1000 долларов за визит.

По мнению авторов инициативы, all inclusive "убивает" их бизнес, поскольку сегодня турист сидит в номере, не ездит на экскурсии, не тратит деньги на гастрономию и покупки за пределами гостиницы. Они предложили определить районы, где работа отелей в таком формате не будет наносить вред другим предпринимателям, и тогда будет "честная конкуренция" за расходы гостей.

Президент Палаты торговцев и ремесленников Аланьи Нури Демир, в свою очередь, заявил, что в то время как "отели полны, магазины стоят пустыми".

При этом многие торговцы, чтобы открыть магазин к сезону, брали кредит, отметил он. По словам эксперта, по сравнению с 2018 годом расходы сектора торговли выросли на 20%.

Продавцы из Аланьи ставят вопрос еще более кардинально: не просто "определить районы", а запретить отелям в центре города работать в формате "все включено".

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Руководитель одного из туристических агентств Кишинева Прасковья Кулева прокомментировала в эфире радиостудии Sputnik Молдова намерение турецких властей отменить в отелях систему "все включено".

По мнению эксперта, в таком случае туристический поток в данном направлении значительно уменьшится, Турция станет непривлекательной и для жителей Молдовы, которым будут предложены альтернативные варианты недорогого и качественного отдыха.

"Будет значительный спад туристов из Молдовы, системы обслуживания "все включено" и являются основным фактором, по которому граждане нашей страны выбирают направление для отдыха", - уточнила Кулева.

Представитель туристического бизнеса подчеркнула, что отдых в Турции привлекателен именно в связи с этой системой. В тоже время, для того, чтобы привлечь туристов к посещению достопримечательностей и культурных мест необходимо изменить ценовую политику, так как данное развлечение является недешевым.

"К сезону отели в этой стране готовятся весь год. В системе "все включено" администраторы отелей стараются сделать все возможное, чтобы человек получил удовольствие от того, что потратил все деньги. Отдых в Турции всегда пользуется спросом туристов. Там есть отели на любой вкус. Как правило туристы уезжают оттуда довольными, в большей части - от системы "все включено", - резюмировала собеседница.

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