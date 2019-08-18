Это надо знать - граждан Молдовы в Европе могут оштрафовать на тысячи евро

В Черногории - популярном направлении для отдыха среди молдавских туристов - ввели крупные штрафы за курение в общественных местах.

КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. В Черногории вступил силу закон, запрещающий курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе, сообщают СМИ этой страны.

"Отныне курить в общественных помещениях в Черногории, за исключением казино, запрещено. В кафе и ресторанах курить будет можно только в специальных изолированных комнатах", - говорится в сообщении.

Также под запрет попало курение в коммерческих помещениях.

Согласно документу, люди нарушившие правила данного закона, могут быть оштрафованы на сумму до 20 тысяч евро.

Ранее в стране были отдельные залы для курящих людей. Они должны были располагаться вдалеке от кухни и барной стойки, быть не меньше 10 квадратных метров и не пропускать дым. Закон также отменяет все прежние нормы, позволявшие выделить часть зала ресторана для курящих за дополнительную пошлину.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Черногория является одним из лидеров по курению в мире. В 2017 году страна стала первой в Европе по проценту курящего взрослого населения — 38%, обогнав Грецию, Россию и Сербию.

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