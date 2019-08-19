Рацион питания, который снижает у курильщиков риск рака и сердечных недугов

Выявив ряд продуктов с эффективным воздействием, ученые подчеркнули, что речь идет не о панацее, а о "нивелировании" вреда от вредных привычек.

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Регулярное употребление продуктов, богатых флавоноидами, снижает риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature.

Группа ученых анализировала рацион питания 56 тысяч жителей Дании на протяжении 23 лет. На момент начала исследования их возраст составлял от 52 до 60 лет.

За время исследования умерли 14083 участников эксперимента, из них — 4065 от сердечно-сосудистых заболеваний, 6299 — от онкологических.

Как оказалось, те испытуемые, в чьем рационе постоянно (не менее 500 мг в день) были цитрусовые, черника, яблоки, зеленый чай и другие богатые флавоноидами продукты, жили дольше и чувствовали себя лучше.

Интересно, что максимально защитный эффект такие продукты оказали на курильщиков и злоупотребляющих спиртными напитками людей. Однако ученые предупредили, что флавоноиды лишь смягчают, а не нивелируют эффект, который наносят организму табак и алкоголь.

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